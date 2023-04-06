Динияр Билялетдинов: в «Торино» были бы рады выкупить Миранчука — он точно не в проигрыше

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об информации про то, что «Торино» не станет выкупать Алексея Миранчука по окончании сезона.
«Выкуп Миранчука у «Аталанты» зависит не только от его выступлений. У Миранчука большая стоимость, а возможности «Торино» неизвестны. Возможно, нынешний клуб Алексея был бы рад выкупить его, но финансовая история не располагает к этому.
Миранчук достойно выступает за «Торино», но прежде всего это ему в копилку. Даже если у «Торино» не получится выкупить Алексея, то он вернётся в «Аталанту» на другие позиции, тем более сейчас он более адаптирован. Но и в Бергамо у Миранчука неплохо складывалось. Ничего страшного не случится — Алексей точно не в проигрыше.
Может, так случится, что Миранчуком заинтересуются другие клубы. Может, это опять будет аренда. Тогда нужно будет выбирать лучшие варианты», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 6 апреля 2023
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