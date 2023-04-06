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«Краснодар» — «Ростов» 1:1 (5:3 пен.), результат матча полуфинала Пути регионов Кубка России 6 апреля 2023 года

«Краснодар» в серии пенальти переиграл «Ростов» в матче Кубка России
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Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались «Краснодар» и «Ростов». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 23-й минуте матча Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд, но на 54-й минуте Роман Тугарев восстановил равенство на табло. В серии пенальти победу одержали футболисты «Краснодара» со счётом 5:3.

В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.

«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
06 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 23'   1:1 Тугарев – 54'
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