Определились все участники второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 6 апреля, «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ростов» в матче полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержали футболисты «Краснодара» со счётом 5:3. Краснодарский клуб стал последним участником второго этапа полуфинала Пути регионов.

Ранее во второй этап полуфинала Пути регионов пробился тольяттинский «Акрон», в серии пенальти одолевший московское «Динамо». Также участниками второго этапа стали потерпевшие поражения в полуфинале Пути РПЛ «Спартак» и «Крылья Советов».

Жеребьёвка второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России пройдёт сегодня, 6 апреля. Начало — в 22:40 мск. При определении пар будут использованы две корзины. В первую попадут победители предыдущей стадии нижней сетки – «Акрон» и «Краснодар». Во второй корзине окажутся «Спартак» и «Крылья Советов».

Также в ходе жеребьёвки будет определён хозяин поля в первом матче финала Пути РПЛ, где сыграют «Урал» и ЦСКА.