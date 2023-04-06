Эмоции игроков «Краснодара» после победы над «Ростовом» по пенальти
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Сегодня, 6 апреля, проходил матч в рамках полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее были хозяева — 5:3.
Эмоции игроков «Краснодара» после победы над «Ростовом» в Кубке России.
Права на видео принадлежат РФС.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
На предыдущей стадии Кубка России «Краснодар» уверенно переиграл грозненский «Ахмат» на своём поле — 3:0. В свою очередь, «Ростов» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:0.
В следующем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России соперниками «Краснодара» могут стать «Акрон», «Крылья Советов» и «Спартак».
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