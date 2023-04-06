Компани — о назначении Лэмпарда тренером «Челси»: пусть это продлится долго
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Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани рассказал, что он думает о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера «Челси».
«Я не так хорошо знаком с Фрэнком. Наслышан о нём как о специалисте, хорошо понимающем футбол, а также как о добродушном человеке с положительным характером.
Я очень рад за него. Пусть это (работа Лэмпарда тренером «Челси». — Прим. «Чемпионата») продлится долго», — сказал Компани в разговоре с журналистом Sky Sports Football.
Сегодня, 6 апреля, «Челси» опубликовал официальное заявление о назначении временного главного тренера. До конца сезона-2022/2023 им станет Фрэнк Лэмпард. Английский специалист уже руководил командой на протяжении почти двух сезонов (с июля 2019 по январь 2021 года).
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