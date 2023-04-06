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Определились пары второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России

Определились пары второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 6 апреля, состоялась жеребьёвка второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов). По её итогам сформировались следующие полуфинальные пары:

  • «Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва);
  • «Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара).

Команда, указанная в паре на первом месте, проведёт матч на домашнем стадионе. Матчи будут сыграны в период с 18 по 20 апреля. Точные даты будут объявлены позже.

Отметим, что в рамках второго этапа 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) команды сыграют в парах один матч. Проигравшие покинут турнир, победители пробьются в финальный раунд нижней сетки турнира.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале минувшего розыгрыша турнира, который проходил ещё в старом формате, красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.

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