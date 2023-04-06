ЦСКА и «Урал» получат по 25,3 млн рублей призовых за выход в следующую стадию Кубка

ЦСКА и «Урал» получат по 25,3 млн рублей за выход в финал Пути РПЛ Кубка России.
Напомним, во вторник, 4 апреля, «Урал» обыграл «Спартак» в 1/2 финала пути РПЛ Кубка России со счётом 2:1 (общий счёт – 3:2). В среду, 5 апреля, ЦСКА победил в ответном матче «Крылья Советов» (1:0, 3:2 – по сумме двух встреч).
Теперь ЦСКА и «Урал» сразятся в двухматчевом противостоянии в финале верхней сетки. Все участники полуфинала Пути РПЛ получат гарантированную выплату в размере 5,4 млн рублей.
«Краснодару» и «Акрону» за выход во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России выплатят по 5,38 млн рублей.
Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов», а «Акрон» сыграет с московским «Спартаком».
Общая сумма призовых розыгрыша Кубка России сезона‑2022/2023 составляет 1,513 млрд рублей.
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