Двое злоумышленников пытались проникнуть в дом Месси в Барселоне

Вчера, 5 апреля, двое злоумышленников попытались проникнуть в дом аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Барселоне, сообщает Antena 3.
По информации источника, всё в итоге закончилось побегом преступников ещё до приезда полиции. Им так и не удалось проникнуть в дом.
Напомним, Лионель Месси с 2021 года выступает за «ПСЖ» после того, как покинул «Барселону» на правах свободного агента. Не так давно появилась информация о том, что аргентинский нападающий отказывается продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в конце сезона. Испанские медиа сообщают, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения игрока.
Во время ответного матча полуфинала Кубка Испании, в котором «Барселона» разгромно проиграла мадридскому «Реалу» (0:4) и вылетела из турнира, болельщики каталонцев скандировали фамилию Месси.
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