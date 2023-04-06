Балахнин: у Песьякова не первый раз такие ошибки, и они ещё будут

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин дал комментарий по поводу игры вратаря Сергея Песьякова в кубковом матче с «Краснодаром».

«Я хорошо знаю Песьякова, он здорово на пенальти стоит. Ему немного не хватало, но практически все удары он угадывал. Но тут везение играет большую роль. Если говорить о матче, то он тоже хорошо сыграл, и если бы не его ошибка, то мог бы выручить команду.

Не первый раз он допускает подобную ошибку. После этого тоже был эпизод на грани. Один раз точно он мог «привезти». Как я понял, это наигранные вещи, требование тренера.

Это не исключает, что будут перехваты. Всегда идеально быть не может. Поэтому вратари ошибаются. Это не первый и не последний раз. На этом, кстати, можно ловить вратарей. Не должен так игрок ошибаться, тем более голкипер, потому что эта ошибка может стать роковой», — сказал Балахнин в интервью «Евро-Футбол.Ру».