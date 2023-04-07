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Тен Хаг попросил руководство «МЮ» выкупить Забитцера у «Баварии»

Тен Хаг попросил руководство «МЮ» выкупить Забитцера у «Баварии»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение оставить в команде австрийского полузащитника Марселя Забитцера, арендованного до конца сезона у мюнхенской «Баварии».

Тен Хаг стремится повысить качество линии полузащиты «Манчестер Юнайтед» перед стартом следующего сезона и считает, что 29-летний австриец способен усилить команду. Главный тренер уже сообщил руководству клуба о своём решении и надеется, что игрок будет выкуплен и станет полноценной частью состава. Ожидается, что «Бавария» не будет чинить препятствий и расстанется с полузащитником за небольшую сумму, сообщает 90min.

Ранее сам футболист заявлял, что счастлив в «Манчестер Юнайтед» и хотел бы остаться в клубе.

В текущем сезоне Забитцер провёл 11 матчей в составе «МЮ» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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