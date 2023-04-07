«Акрон» сыграет со «Спартаком» в Жигулёвске

Руководство тольяттинского «Акрона» приняло решение сыграть с московским «Спартаком» в рамках второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) в Жигулёвске и не переносить матч в Самару или на другой большой стадион.

Матч второго этапа полуфинала Кубка России (Путь регионов) пройдёт на стадионе «Кристалл», вмещающем 3010 зрителей, сообщает Metaratings.

Ранее в Жигулёвске «Акрон» переиграл клубы РПЛ «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, 7:6 в серии пенальти).

Матч со «Спартаком» состоится в период с 18 по 20 апреля. Точная дата будет объявлена позже. Отметим, что в рамках второго этапа 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) команды сыграют в парах один матч. Проигравшие покинут турнир, победители пробьются в финальный раунд нижней сетки турнира.