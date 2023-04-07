Матвей Сафонов: радуюсь, когда случаются серии пенальти

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы над «Ростовом» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась вничью — 1:1, но в серии пенальти сильнее оказался краснодарский клуб — 5:3.

«Каждая серия пенальти для меня — удовольствие. Они бывают нечасто, я жду их, радуюсь, когда случаются. Одному-то пенальти иногда радуюсь, но потом расстраиваюсь, потому что мне его забивают. А когда целая серия — это для меня интересно. Расстроился ли, что VAR трижды не назначил пенальти в наши ворота? Ну нет уж. Серия пенальти — это когда шансы у команд равные, и у меня спортивный интерес выиграть. Самая большая сложность была дождаться решения VAR. Каждый раз у них были варианты, чтобы поставить пенальти. По итогу обошлось, психологическое напряжение — максимум, что было.

Подготовка к пенальти? Какая-то работа была проведена. По итогу почти все угадал, кроме удара мимо, где-то даже дотянулся, ничего не отбил. Поиграл в лотерею, и мы выиграли. Песьякову удачи не желал. Самому нужна удача», — приводит слова Сафонова «КП Спорт».