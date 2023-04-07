«Арсенал» начал переговоры о контракте с Тилемансом

Руководство лондонского «Арсенала» вступило в переговоры с представителями бельгийского полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, сообщает Football Insider.

Летом у 25-летнего футболиста заканчивается контракт с «лисами». Ряд европейских клубов надеются заполучить его бесплатно на правах свободного агента.

Во вторник, 4 апреля, появилась информация о том, что «Ливерпуль» не будет претендовать на подписание бельгийца. Мерсисайдцы были связаны с переходом Тилеманса, поскольку они хотят освежить линию полузащиты. Однако ассистенты Юргена Клоппа считают бельгийца недостаточно быстрым футболистом.

Сообщается, что «Ньюкасл» и «Барселона» также заинтересованы в бесплатном переходе Тилеманса летом. По информации источника, требования полузащитника по заработной плате будут высоки.

Бельгиец подписал контракт с «Лестером» в 2019 году после успешного сезона на «Кинг Пауэр Стэдиум» на правах аренды из «Монако».