«Просто играй!» Дюгарри раскритиковал Мбаппе за реакцию на проморолик «ПСЖ»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о реакции нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на проморолик парижского клуба, призывающий болельщиков продлевать абонементы на новый сезон.

«Надоели эти чувствительные люди. Клуб должен был предупредить его, ладно, но стоило ли реагировать в социальных сетях, выставляя всё на обозрение? Можно позвонить руководству и уладить вопрос внутри. Не пониманию сообщения Килиана. Пусть он остановится, и все они покончат с эгоизмом. Они проигрывают один матч за другим и получают безумные зарплаты. Пусть покажут, чего стоят. Мбаппе не надо играть на публику, демонстрируя недовольство роликом.

Он хочет заниматься всем! Маркетингом, коммуникациями, хочет выбирать спортивного директора, игроков. Остановись! Просто играй!» — приводит слова Дюгарри RMC Sport со ссылкой на программу Rothen S’Enflamme.