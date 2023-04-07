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«Просто играй!» Дюгарри раскритиковал Мбаппе за реакцию на проморолик «ПСЖ»

«Просто играй!» Дюгарри раскритиковал Мбаппе за реакцию на проморолик «ПСЖ»
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Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о реакции нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на проморолик парижского клуба, призывающий болельщиков продлевать абонементы на новый сезон.

«Надоели эти чувствительные люди. Клуб должен был предупредить его, ладно, но стоило ли реагировать в социальных сетях, выставляя всё на обозрение? Можно позвонить руководству и уладить вопрос внутри. Не пониманию сообщения Килиана. Пусть он остановится, и все они покончат с эгоизмом. Они проигрывают один матч за другим и получают безумные зарплаты. Пусть покажут, чего стоят. Мбаппе не надо играть на публику, демонстрируя недовольство роликом.

Он хочет заниматься всем! Маркетингом, коммуникациями, хочет выбирать спортивного директора, игроков. Остановись! Просто играй!» — приводит слова Дюгарри RMC Sport со ссылкой на программу Rothen S’Enflamme.

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