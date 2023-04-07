Гакпо: привыкаю к роли центрфорварда, но о долгосрочных планах лучше спросить тренера
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о своей роли в тактических построениях команды.
«Я играл почти все последние матчи на позиции центрального нападающего, я всё ещё только привыкаю к этой позиции. Не знаю, рассматривают ли меня в этой роли в долгосрочной перспективе, вам лучше спросить об этом у тренера.
Конечно, Фирмино помогает мне, Бобби — потрясающий футболист и человек. Он старается помочь мне, чем может, и я очень ценю это. Мне нравится быть здесь и хорошо проводить время», — приводит слова Гакпо 90min.
Гакпо присоединился к «Ливерпулю» в минувшее зимнее трансферное окно, перейдя из ПСВ. Нидерландский форвард принял участие в 16 матчах в составе английского клуба во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами.
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