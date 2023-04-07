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Гакпо — о результатах «Ливерпуля»: мы часто не показывали свой уровень и теряли очки

Гакпо — о результатах «Ливерпуля»: мы часто не показывали свой уровень и теряли очки
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о результатах команды. В последних четырёх матчах подопечные Юргена Клоппа потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

«Я думаю, что, если вы посмотрите на игру с «Челси», мы заработали одно очко на выезде, и это небольшой шаг в правильном направлении, и для меня важно, чтобы клуб снова набрал обороты и снова начал побеждать.

Очевидно, что, когда у нас нет поддержки наших болельщиков, всё немного по-другому, но нам просто нужно играть лучше в выездных матчах. Мы хотели победить, но в конце концов мы сделали шаг в нужном направлении, если сравнивать с прошлой игрой, поэтому мы должны продолжать развивать это.

Я думаю, что у нас отличный состав и высокий уровень игроков. Мы должны показать это снова, как мы это делали в некоторых матчах, и тогда вы увидите, что разница с «Арсеналом» по игре не такая уж и большая.

К сожалению, мы часто не показывали свой уровень и теряли очки, но мы должны показать его снова. Мы знаем, на что способны», — приводит слова Гакпо 90min.

9 апреля «Ливерпуль» на своём поле примет возглавляющий таблицу английской Премьер-лиги «Арсенал».

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