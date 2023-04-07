Sport.es: Лэмпард может вернуть Обамеянга в состав «Челси»

Габонский нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в состав команды с приходом нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, Лэмпард положительно оценивает перспективы работы с Обамеянгом, и форвард может помочь команде в оставшихся матчах чемпионата Англии. В Лиге чемпионов габонец играть не может, так как был исключён из заявки.
Обамеянг с начала 2023 года лишь пять раз появился на поле, и лишь раз с первых минут. При этом в большей части матчей форвард оставался вне заявки по разным причинам. Сообщалось также, что у него были непростые отношения с Грэмом Поттером, уволенным ранее.
В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал голевую передачу.
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