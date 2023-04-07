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Гави назвал Винисиуса очень плохим игроком во время матча. Бразилец ответил

Полузащитник «Барселоны» Гави конфликтовал с нападающим «Реала» Винисиусом во время ответного полуфинального матча Кубка Испании.

По данным источника, по ходу матча Гави пытался вывести форварда из себя и сказал ему: «Ты очень плохой игрок». В ответ на это Винисиус сказал Гави: «Ты вылетаешь из Кубка Испании».

Напомним, сам матч завершился разгромной победой «Реала» со счётом 4:0. В этой встрече Винисиус забил гол и сделал результативную передачу.

По итогам двух матчей мадридский клуб одержал победу со счётом 4:1 и вышел в финал Кубка Испании.

В решающем матче турнира «Королевский клуб» встретится с «Осасуной», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Атлетик».

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 26 матчах в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

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