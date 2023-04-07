Гендиректор «Аль-Насра»: подписание Роналду окажет влияние на имидж Саудовской Аравии

Генеральный директор «Аль-Насра» Ахмед Аль-Хамди высказался о влиянии трансфера Криштиану Роналду на Саудовскую Аравию.

«Подписание контракта с Криштиану Роналду — историческая сделка и свидетельство великого возрождения, которое мы переживаем, и неограниченной поддержки мудрого руководства. И это отдаётся миру эхом. Это окажет огромное положительное влияние на имидж Саудовской Аравии и покажет миру степень прогресса нашей страны», — приводит слова Ахмеда Аль-Хамди Sportskeeda.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал две результативные передачи.