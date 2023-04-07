Французский журналист — о Лионеле Месси: несуществующий призрак

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Если вы болельщик «ПСЖ», какую память он для вас оставил? Какой след Месси оставит? Ничего, ноль. Что он делал в «ПСЖ»? Он забил несколько голов, ничего особенного. Несуществующий, призрак, Каспер. До свидания, спасибо, Месси, ты, наверное, один из величайших игроков в истории, я люблю тебя, но мы должны попрощаться», — приводит слова Риоло RMC Sport.
Ранее сообщалось, что «Барселона» ведёт переговоры с Месси по поводу его возможного возвращения в клуб. Сам игрок, по некоторым данным, также заинтересован в возвращении в каталонский клуб. Отмечалось, что аргентинский нападающий отказался от нового контракта с «ПСЖ».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 24 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином:
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