Стали известны детали переговоров между Хави и Лионелем Месси

Журналист Гильем Балаге раскрыл детали переговоров между главным тренером «Барселоны» Хави и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Месси и Лапорта не разговаривали, но очевидно, что «Барселона» готова пойти на этот трансфер. Главным двигателем в переговорах является Хави, который регулярно разговаривает с Месси. Хави говорит аргентинцу, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников перед опорным, что очень похоже на то, что Лионель делает в сборной Аргентины. Хави думал о разных способах, чтобы использовать Месси, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются», — приводит слова журналиста BBC.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий отказался от нового контракта с «ПСЖ» и заинтересовал в переходе в «Барселону».
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
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