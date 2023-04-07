Лепехин: для всех защитников, играющих в РПЛ, сдержать Артёма Дзюбу — проблема

Бывший защитник «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
«Я не думаю, что какой-то один игрок способен создать проблемы для обороны «Зенита» и для «Зенита» в целом. Но нужно иметь в виду, что стиль игры Дзюбы — сложный для защитников. Мне трудно понять, почему. Для всех защитников, играющих в РПЛ, сдержать Артёма — проблема. Он практически все выигрывает, не делая для этого большого объема работы, каких-то резких движений. Тем не менее, все передачи длинные играет. Но это не только от Дзюбы зависит, а также еще от футболистов, которые эти мячи ему дают.
Тяжело дать какой-то один рецепт. Надо попробовать, понять, что за игрок. Один раз борьбу проиграл — подумал: почему так вышло? Что случилось? Иной раз, бывает, с другой стороны подойдешь к игроку — уже легче выиграть единоборство. Все индивидуально, только на практике можно это испытать методом проб и ошибок. Но за столько лет, сколько Дзюба играет в России, думаю, кто-то должен был разобраться, что с ним делать.
Да, он забивает очень легко. Я понимаю, у него фактура большая, масса. Он в чужой штрафной — как рыба в воде. Однако международные матчи показывали, что люди каким-то образом справлялись с Дзюбой, значит, в принципе это возможно", — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».
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