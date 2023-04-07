Аршавин назвал причину последних неудач «Спартака»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о последних неудачах «Спартака» в нынешнем сезоне. Столичный клуб не может победить на протяжении четырёх матчей во всех турнирах.

«Мне кажется, что Абаскаль все равно хорошо работает. Никто не ожидал, что команда будет так хорошо играть, в том числе и я. Просто, видимо, они слишком хорошо начали весеннюю часть сезона. Все ожидали, что так дальше и продолжится. Но качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко. Когда они были в себе уверены ментально, то всех обыгрывали. Как только получили одну оплеуху, так сразу все изменилось. А если б мастерство было!.. Потеряли уверенность, и качество просело сразу же.

Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима. Но думаю, что сейчас Промес наверстает», — приводит слова Аршавина Sport24.

После 21 тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.