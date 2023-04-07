Непомнящий: уровень чемпионата России снизился, но я не разочарован

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России и влиянии закона о Fan ID на зрительский интерес к турниру.

«Наш чемпионат вполне интересен, в нём много неожиданностей. Ни для кого нет проходного матча, ни для «Зенита», ни для других клубов. Конечно, в связи с тем, что количество легионеров уменьшилось, спортивный уровень чемпионата снизился. Но сюжеты ни в чём не уступают зарубежным чемпионатам. Я как раз вхожу в небольшое число тех, кто не разочарован. И понимаю, что на лучшее в этой ситуации мы не можем рассчитывать.

Возникла проблема с введением Fan ID — зрителей стало меньше. Как в театре, когда на сцене больше людей, чем в зале, становится не интересно, так и здесь», — приводит слова Непомнящего Metaratings.