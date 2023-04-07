Капитан «Ростова» Глебов высказался об ошибке Песьякова в матче с «Краснодаром»

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ошибку голкипера Сергея Песьякова в полуфинальном матче Кубка России. Напомним, «Ростов» уступил «Краснодару» в серии пенальти (1:1 – основное время, 3:5 в серии пенальти).

«Ошибки Песьякова? Мы играем в футбол. У нас такие требования, мы можем ошибаться. Сегодня ошиблись так, что пропустили, но в целом ничего страшного.

Что сказал Карпин? Все счастливы, довольны игрой. Сегодня одна из лучших игр в сезоне была, после перерыва точно», — приводит слова Глебова корреспондент «РБ Спорт».

Напомним, в этом матче «Краснодар» забил гол после ошибки Песьякова.

Ранее прошла жеребьёвка второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов). По её итогам сформировались следующие полуфинальные пары:

«Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва);

«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара).