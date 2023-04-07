Сборная Англии обыграла Бразилию и стала победителем первой женской Финалиссимы в истории

Сборная Англии стала победителем в первой женской Финалиссиме в истории.

Англичанки встречались с командой Бразилии. Полузащитница «Манчестер Юнайтед» Элла Тун на 23-й минуте вывела англичанок вперёд. Бразильянки отыгрались в самой концовке встречи благодаря голу Андрессы. В серии послематчевых пенальти оказались точнее игроки английской команды — 4:2. Лучшим игроком матча была признана полузащитница сборной Англии Кира Уолш.

Напомним, Финалиссима — противостояние между победителями чемпионата Европы (УЕФА) и Кубка Америки (КОНМЕБОЛ). Сборная Англии выиграла женский чемпионат Европы 2022 года. В финале домашнего турнира англичанки переиграли сборную Германии со счётом 2:1 в дополнительное время. Сборная Бразилии в финале женского Кубка Америки 2022 года одержала победу в матче с колумбийками — 1:0. Этот триумф стал для бразильянок уже восьмым.