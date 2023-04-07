Сборная Англии обыграла Бразилию и стала победителем первой женской Финалиссимы в истории

Сборная Англии стала победителем в первой женской Финалиссиме в истории.
Англичанки встречались с командой Бразилии. Полузащитница «Манчестер Юнайтед» Элла Тун на 23-й минуте вывела англичанок вперёд. Бразильянки отыгрались в самой концовке встречи благодаря голу Андрессы. В серии послематчевых пенальти оказались точнее игроки английской команды — 4:2. Лучшим игроком матча была признана полузащитница сборной Англии Кира Уолш.
Напомним, Финалиссима — противостояние между победителями чемпионата Европы (УЕФА) и Кубка Америки (КОНМЕБОЛ). Сборная Англии выиграла женский чемпионат Европы 2022 года. В финале домашнего турнира англичанки переиграли сборную Германии со счётом 2:1 в дополнительное время. Сборная Бразилии в финале женского Кубка Америки 2022 года одержала победу в матче с колумбийками — 1:0. Этот триумф стал для бразильянок уже восьмым.
- 7 апреля 2023
-
07:04
-
06:33
-
06:06
-
04:58
-
04:56
-
04:02
-
03:53
-
03:51
-
03:44
-
03:23
-
02:43
-
02:42
-
02:40
-
02:21
-
02:01
-
01:48
-
01:33
-
00:59
-
00:56
-
00:48
-
00:39
-
00:31
-
00:29
-
00:17
-
00:10
-
00:06
- 6 апреля 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:38
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:13