Игорь Корнеев раскритиковал работу спортивного блока «Динамо»

Футбольный функционер Игорь Корнеев прокомментировал последние результаты «Динамо», а также предположил, могут ли последние неудачи клуба быть связаны только с работой главного тренера Славиши Йокановича.
«Результат любого тренера зависит от игроков в его обойме. И здесь нужно отметить совершенно провальную работу спортивного блока «Динамо». Купленные иностранцы в разы ослабили команду. Некоторые русские игроки деградируют на глазах. Не знаю, только ли причина в Йокановиче», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».
Напомним, 4 апреля в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.
В следующем матче «Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках 22-го тура РПЛ.
- 7 апреля 2023
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:04
-
06:33
-
06:06
-
04:58
-
04:56
-
04:02
-
03:53
-
03:51
-
03:44
-
03:23
-
02:43
-
02:42
-
02:40
-
02:21
-
02:01
-
01:48
-
01:33
-
00:59
-
00:56
-
00:48
-
00:39
-
00:31
-
00:29