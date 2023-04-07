Игорь Корнеев раскритиковал работу спортивного блока «Динамо»

Футбольный функционер Игорь Корнеев прокомментировал последние результаты «Динамо», а также предположил, могут ли последние неудачи клуба быть связаны только с работой главного тренера Славиши Йокановича.

«Результат любого тренера зависит от игроков в его обойме. И здесь нужно отметить совершенно провальную работу спортивного блока «Динамо». Купленные иностранцы в разы ослабили команду. Некоторые русские игроки деградируют на глазах. Не знаю, только ли причина в Йокановиче», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Напомним, 4 апреля в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.

В следующем матче «Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках 22-го тура РПЛ.