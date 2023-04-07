Вратарь «Крыльев» Ломаев: играем в хороший футбол, но происходит лютый нефарт

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
«Для нас каждый из оставшихся матчей в РПЛ — финал. В каждой игре необходимо набирать только по три очка. Будем настраиваться и биться до последнего! Мы играем в хороший футбол, но происходит какой-то лютый нефарт. Как бы глупо это ни звучало, но это действительно так», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Команда из Самары проиграла ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счётом 0:1. Подопечные Игоря Осинькина продолжат выступление в нижней сетке Пути регионов.
Новый формат Кубка России был утверждён РФС летом 2022 года. Турнир разбит на Путь РПЛ и Путь регионов. Их победители встретятся в финале турнира.
- 7 апреля 2023
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