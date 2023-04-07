Чернов — о поражении от «Урала»: «Спартаку» не хватило голика. Растранжирили все моменты

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал итоги матча с «Уралом» в рамках Кубка России.
«Не хватило одного голика после того, как перехватили инициативу и забили мяч. Действовали хорошо — вышли на второй тайм заряженными. Думаю, что все это видели. Но растранжирили все моменты и получили в ответ.
Два гола из-за штрафной? Просто ребята хорошо попали — индивидуальное мастерство. Не знаю, забьют ли Сунгатулин и Сиссе так ещё раз из десяти попыток. Можно только поздравить «Урал»: сыграют в финале, а мы просто на одну игру больше сыграем. Ничего страшного», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 4 апреля завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором екатеринбургский «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Урала».
- 7 апреля 2023
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