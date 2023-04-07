Главный тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу в кубковом матче с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1, 5:3 по пенальти).

«Тяжёлый матч, мы играли со второй командой лиги. Знали, что это одна из лучших команд Премьер-Лиги. Задача была — пройти дальше. Мы сделали это и можем быть удовлетворены.

Если же говорить об игре… «Ростов» больше владел мячом, они хорошо двигались с мячом и больше доминировали. Окей, но нашей задачей не было так уж часто иметь у себя мяч — мы должны были постараться использовать свободное пространство и быстро разыгрывать мяч в атаке. Мы прессинговали соперника на его владении, как и намеревались, и это дало нам преимущество. Во втором тайме, особенно в первые полчаса, «Ростов» был лучше, забил гол. Но в итоге мы можем много говорить об игре, но можем вспомнить и о ситуации, где у нас было большое свободное пространство, но они останавливали нас. Говорю не о «Ростове», а об арбитрах. Несколько раз перед нами возникали открытые зоны, но они останавливали игру — никто так и не понял почему», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.