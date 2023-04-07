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Капитан «Ростова» Глебов: сказал Сафонову, что «Краснодар» отскочил прилично

Капитан «Ростова» Глебов: сказал Сафонову, что «Краснодар» отскочил прилично
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Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Краснодаром» Встреча завершилась победой «Краснодара» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:3 – по пенальти).

«Немного расстроены, что проиграли. Но сегодня одна команда на поле была.

Чего не хватило, чтобы дожать соперника? Не хватило завершения. Думаю, банально везения.

О чём говорили с Сафоновым? Сказал, что отскочили они сегодня прилично», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».

Отметим, что после поражения от «Краснодара» ростовчане вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка России по футболу. «Быки» отправились во второй этап полуфинала Пути регионов.

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