«Бавария» хочет купить Кейна или Коло Муани в летнее трансферное окно

Мюнхенская «Бавария» серьёзно настроена на приобретение нового центрального нападающего в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает немецкое издание AZ.
По информации источника, «Бавария» присматривается к нападающему «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани и форварду лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Оба футболиста не против потенциального перехода в мюнхенский клуб, но их трансфер может стать дорогим для рекордмайстера. «Бавария» может потратить € 100 млн на приобретение одного футболиста впервые в своей истории.
Сейчас основным центральным нападающим «Баварии» является 34-летний Эрик Шупо-Мотинг.
24-летний французский форвард Коло Муани забил 19 голов и сделал 14 результативных передач в 37 матчах за «Айнтрахт» в текущем сезоне. 29-летний англичанин Кейн отметился 24 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 40 играх за «Тоттенхэм».
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»? Видео:
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