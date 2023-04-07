Игрок «Краснодара» Баньяц: каждая следующая игра для нас — финал. Хотим выиграть Кубок

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал победу своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Ростовом» Встреча завершилась победой «Краснодара» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:3 – по пенальти).

«Самое важное, что мы победили сегодня. Мы хорошо сыграли в обороне. Это непросто. Мы очень хорошо действовали без мяча.

Атмосфера на стадионе отличная, очень много людей, это у нас плюс один игрок. Спасибо болельщикам. Тоже благодаря им мы победили.

Работа с Ивичем? Нужно время. Мы играем постоянно, в воскресенье у нас очень важный матч. Ивич — хороший тренер. Очень строгий? Да, это самое важное. Так создаётся хорошая команда.

Конечно, каждая следующая игра для нас — финал. Мы хотим выиграть Кубок России», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».