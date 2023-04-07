Тренер «Краснодара» Ивич высказался о мотивации в условиях отстранения от еврокубков

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о мотивации в условиях отсутствия еврокубков.
«Это интересный вопрос, правда. Но, если честно, я профессиональный футбольный тренер, который работает с профессиональными футболистами. Мы знаем, что представляем клуб, который очень хорошо организован и ставит перед собой большие задачи каждый год. Мы хотим каждый день делать всё возможное для этого клуба. Мы знаем, что существует эта ситуация с еврокубками, и каждый надеется, что вскоре российские клубы снова будут в Европе. Но, пока этого не произошло, нужно думать о чемпионате и Кубке страны. Надо отдавать всех себя, дарить победы нашим болельщикам, людям, которые работают в клубе, и самим себе», — сказал Ивич на пресс-конференции.
- 7 апреля 2023
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