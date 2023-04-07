Глебов высказался об ошибках вратаря «Ростова» Песьякова
Поделиться
Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Краснодаром» Встреча завершилась победой «Краснодара» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:3 – по пенальти).
«Ошибки Песьякова? Мы играем в футбол. У нас такие требования, мы можем ошибаться. Сегодня ошиблись так, что пропустили, но в целом ничего страшного.
Что сказал Карпин? Все счастливы, довольны игрой. Сегодня одна из лучших игр в сезоне была, после перерыва точно», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».
Отметим, что после поражения от «Краснодара» ростовчане вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка России по футболу. «Быки» отправились во второй этап полуфинала Пути регионов.
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:25
-
10:15
-
10:11
-
10:06
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:36
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:04
-
06:33
-
06:06
-
04:58
-
04:56
-
04:02
-
03:53
-
03:51
-
03:44
Партнерский контент