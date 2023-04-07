Глебов высказался об ошибках вратаря «Ростова» Песьякова

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Краснодаром» Встреча завершилась победой «Краснодара» в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:3 – по пенальти).

«Ошибки Песьякова? Мы играем в футбол. У нас такие требования, мы можем ошибаться. Сегодня ошиблись так, что пропустили, но в целом ничего страшного.

Что сказал Карпин? Все счастливы, довольны игрой. Сегодня одна из лучших игр в сезоне была, после перерыва точно», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».

Отметим, что после поражения от «Краснодара» ростовчане вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка России по футболу. «Быки» отправились во второй этап полуфинала Пути регионов.