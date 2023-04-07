«Игроки были либо расстроены, либо счастливы». Хаверц — об увольнении Поттера

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал увольнение англичанина Грэма Поттера с поста главного тренера «аристократов», заявив, что некоторые футболисты лондонцев были счастливы узнать об отставке специалиста.

«Конечно, у нас были смешанные эмоции. Все игроки в команде были либо расстроены, либо счастливы. Для меня это была, конечно, печальная новость. Я увидел это в СМИ. Каждый так получил информацию об этом. Мне нравился Грэм и то, что он делал, вот и всё», — приводит слова Хаверца Evening Standard.

Поттер – второй уволенный «Челси» тренер в текущем сезоне. Ранее руководство синих приняло решение об отставке Томаса Тухеля, который сейчас работает в мюнхенской «Баварии». Новым наставником «Челси» стал уже ранее работавший с командой Фрэнк Лэмпард, контракт с которым подписан до конца текущего сезона. Владельцы команды заявляли о продолжающемся поиске постоянного главного тренера.

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