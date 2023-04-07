Президент «Ростова» Арутюнянц обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам после вылета клуба из Фонбет Кубка России. «Ростов» уступил «Краснодару» (1:1, 3:5 по пенальти) в матче 1/2 финала Пути регионов.
«Дорогие болельщики! Хочу поблагодарить всех, кто вчера приехал на стадион «Краснодар», и всех, кто поддерживал и переживал за нас у экранов. Я был на стадионе и видел, сколько наших болельщиков было на трибунах. Спасибо огромное за поддержку – это очень важно для команды и для всех нас. Ради этого мы работаем. У нас молодая и амбициозная команда, которая хочет побеждать в каждом матче. Ребята сыграли солидно и достойно. Молодцы!
Очень хотели победить, но так бывает: серия пенальти – это игра нервов. Это футбол! Матчи проходят по-разному, но я уверен, что эта встреча доставила удовольствие всем нашим истинным и преданным болельщикам. Надо постоянно выступать на хорошем уровне, а это один из важнейших факторов для завоевания титулов.
Мы работаем ради вас, чтобы вы гордились своей командой. Вместе мы можем многое. Все наши большие победы ещё впереди!» — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».
- 7 апреля 2023
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