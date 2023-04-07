Матвей Сафонов: с этим Fan ID давно не видели настолько полных трибун

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поблагодарил болельщиков за поддержку на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1, 5:3 по пенальти).
«Спасибо болельщикам за поддержку. С этим Fan ID давно не видели настолько полных трибун. Поэтому было приятно, прекрасно. Это поддержка, которая чувствуется. По сравнению с другими матчами — небо и земля, можно сказать.
По поводу баннера. На самом деле, когда на разминку пошёл, я слышал, что объявили про самый большой баннер. Поэтому для меня это не стало неожиданностью — я подслушал (улыбается). Это круто, классно. Очень важны активности болельщиков такого рода, потому что они заряжают команду. Если кто-то думает, что мы это не видим, — естественно, мы всё это видим. Когда мы выходим из подтрибунки и видим большой баннер во всю трибуну — это заряжает, мы понимаем, что сегодня у нас будет действительно хорошая поддержка», — сказал Сафонов в интервью клубной пресс-службе.
- 7 апреля 2023
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