Кркич: я понимаю эмоции Фати. Тебя всегда будут сравнивать с Месси, если у тебя 10-й номер

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич признался, что понимает чувства, которые испытывает молодой игрок каталонцев Ансу Фати, и заявил, что 10-й номер сине-гранатовых накладывает дополнительную ответственность на футболиста из-за постоянных сравнений с экс-форвардом команды Лионелем Месси, который сейчас играет за французский «ПСЖ».

«Я понимаю те эмоции, которые испытывает Ансу Фати. Я тоже прошёл через это. Носить 10-й номер в «Барселоне» — не то же самое, что в любой другой команде. Тебя будут сравнивать с Месси. Тебя будут сравнивать с Месси, иначе ты не достоин этого номера», — приводит слова Кркича «твиттер» Som I Serem FCB.

Фати («Барселона») забивает в контратаке

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