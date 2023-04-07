В «Крыльях Советов» высказались о результатах жеребьёвки Кубка России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу итогов жеребьёвки второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Напомним, по итогам жеребьёвки самарский клуб сыграет с «Краснодаром». Другим возможным соперником «Крыльев» был тольяттинский «Акрон».

«Именно с логистической точки зрения «Акрон» был бы для нас более удобным вариантом, тем более сейчас у нас такой плотный календарь и тяжёлые соперники. Подчеркну, что именно в плане логистики, восстановления для нас было бы предпочтительнее сыграть с «Акроном». Будет тяжело добираться, но таков жребий – придётся подстраиваться под эти условия. Надеюсь, мы сможем пройти дальше.

Придётся ли поставить чемпионат в приоритет перед Кубком? Мы обязательно об этом поговорим с главным тренером, но мы никогда не делили сезон на Кубок, чемпионат, тем более к нам в группу изначально попали «Зенит» и «Спартак» – мы не могли отделять чемпионат от Кубка. Будем настраиваться на то, чтобы пройти дальше.

Как черты вижу у «Краснодара» Ивича? Там всё идёт постепенно, с каждым туром они обретают лицо, стиль, лучше понимают требования нового главного тренера. В игре с «Ростовом» было видно, что они хотят играть в быстрый комбинационный футбол с контролем мяча. Думаю, ещё идёт адаптация и период становления к новому тренеру, но нам нужно отталкиваться от себя. Всё равно в первую очередь всё зависит от нас», – приводит слова Корниленко Metaratings.