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Проекты ФНЛ вошли в шорт-лист премии Sport Business Awards

Проекты ФНЛ вошли в шорт-лист премии Sport Business Awards
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Организаторы премии Sport Business Awards объявили шорт-лист номинантов. Победители будут определены в 28 номинациях.

Футбольная национальная лига представлена сразу в нескольких номинациях: «Спонсорская интеграция года», «SMM года» и «Прорыв года». Помимо самой лиги, в разных номинациях представлены и клубы: ФК «Амкар-Пермь» в номинациях «IT-решение года», «Matchday года» и «SMM года», также ФК «Балтика» в шорт-листе «Matchday года». Отметим, что в жюри вошёл президент ФНЛ Наиль Измайлов.

По всем номинациям, кроме индивидуальных, пройдут защиты проектов. В жюри премии вошли более 200 специалистов и практиков отрасли. Голосование пройдёт с 11 по 16 апреля. Церемония награждения состоится 19 апреля в Москве в концертном зале «Мир».

Подробно о проектах, номинированных на премию, можно прочитать по ссылке.

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