А. Кержаков рассказал, что сам писал на почту в европейские клубы с целью получить работу

Российский специалист Александр Кержаков рассказал, что сам писал на почту в европейские клубы с целью получить работу.

«Сколько предложений было после ухода из «Нижнего»? Конкретных — одно. Когда я встречался с представителями этой команды, за что я им очень сильно благодарен. Я не буду называть эту команду. Они единственные, кто конкретно сел, пригласил меня и со мной всё обсуждал. Мы не сошлись только в бытовом плане.

Как искал варианты в Европе? Какая была в доступе информация от разных клубов в разных странах — я собирал. В первую очередь это е-mail, куда можно отправить письмо. Если я вижу имя-фамилию спортивного директора, генерального директора, отправляю на его имя. Через агента результатов не было. Я этого не чураюсь — я просто хочу работать, быть в футболе, развиваться, учиться, выигрывать.

Один раз ответили из 30. Я поставил себе задачу — 50. Но нашёл 30 — это были команды Серии С Италии, Сегунды Б Испании, из высшей и первой лиги Греции, из высшей и первой лиги Португалии, из высшей и первой лиги Швейцарии, из Бельгии и Голландии. Единственный клуб, откуда ответили, — «Вадуц» из Лихтенштейна. Спортивный директор Бургмайер, против кого я несколько раз играл, сразу же на следующий день мне ответил, что на данный момент они не рассматривают смену тренера, но в будущем будут иметь в виду», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Nobel.