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«Зенит» объявил о возвращении Барриоса к тренировкам с командой с помощью видео

«Зенит» объявил о возвращении Барриоса к тренировкам с командой с помощью видео
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Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале опубликовал пост с видео, на котором продемонстрировал возвращение к тренировкам с основной командой колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.

Ранее агент полузащитника заявлял, что не знает, сможет ли Барриос принять участие в ближайшем матче санкт-петербургской команды, который состоится 9 апреля в Москве. Соперником сине-бело-голубых выступит «Локомотив». Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 мск.

Последним матчем, в котором сыграл Барриос, была встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» в Санкт-Петербурге (2:1). После этого колумбийский полузащитник восстанавливался после повреждения и тренировался по индивидуальной программе.

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