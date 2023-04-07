Александр Кержаков признался, что покинул Россию из-за обстановки в стране

Российский экс-футболист и действующий тренер Александр Кержаков признался, что уехал из страны из-за обстановки вокруг. По словам Кержакова, ему стало тяжело от осознания масштабности всего происходящего.

«Это эмиграция? Нет. Просто понимали, что в сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко.

Потому что каждый день ты видишь, читаешь [новости]. К тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело, моей супруге тоже, и мы уехали.

Что меня не устраивает в происходящем в России? Очень тяжело говорить так, чтобы это ни на что не повлияло. Это одна из больших проблем России. Мне страшно. Я не мог в это поверить никогда в жизни, что такое возможно», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.