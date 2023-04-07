Глебов: матч с Ираком в Багдаде? Нужны игры хоть с кем-то, чтобы проще было вернуться

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о поддержке болельщиков на матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Краснодаром» (1:1 – основное время, 3:5 – по пенальти). Также Глебов отреагировал на слухи о возможном проведении товарищеского матча сборной России с Ираком в Багдаде.

«Матч России с Ираком в Багдаде? Сначала надо в сборную попасть, всё может поменяться. Нужны игры хоть с кем-то. Надо играть, тренироваться, чтобы, когда мы вернулись на турниры, было проще.

Поддержка сегодня была сумасшедшая со стороны болельщиков. Спасибо. Сегодня игра была одна из лучших за последнее время. Пенальти — лотерея, кому-то повезло, кому-то нет», — передаёт слова Глебова корреспондент «РБ Спорт».