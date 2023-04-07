Гаджиев: в Первой лиге больше интриги, чем в РПЛ, борьба более жёсткая
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что в Первой лиге России больше интриги, чем в РПЛ. Специалист заявил, что во втором дивизионе чемпионата более жёсткая борьба.
«С прошлого сезона в РПЛ игры стали интереснее, несмотря на то что мы потеряли многих легионеров. Игры стали куда более динамичными, хотя потеряли в мастерстве. Но зрелищность определяется не только мастерством. Раньше РПЛ уступала Первой лиге в боевитости, но не сейчас.
Первая лига интересна тем, что в ней возросла конкуренция. Команды играют с большой отдачей, лидеры теряют очки. Это повышает интерес. В Первой лиге больше интриги, чем в РПЛ. Борьба идёт более жёстко. Много команд имеют неплохие шансы, чтобы подняться выше», — приводит слова Гаджиева Legalbet.
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