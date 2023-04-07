Бушманов: исход матча «Спартак» — «Динамо» может определить очень многое для команд в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 8 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.
«Дерби «Спартак» – «Динамо» всегда вызывает повышенный интерес у зрителя и повышенный настрой у футболистов. Обе команды сейчас не в лучшей форме. У «Спартака» серия без побед, а «Динамо» вылетело из Кубка России. Это должно добавить интереса и настроя командам. Матч будет очень напряжённый. А его итог может определить для команд очень многое в концовке чемпионата. Если «Спартаку» удастся победить, они могут переломить ситуацию и снова выйти на позитивный настрой. Это добавит сил на концовку чемпионата. У «Динамо» ситуация примерно такая же.
Как правило, в таких матчах шансы 50 на 50. Наверное, у «Спартака» они чуть больше, потому что команда играет на своём поле», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 7 апреля 2023
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:06
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:29
-
12:28
-
12:22
-
12:09
-
12:04
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:15
-
11:14
-
11:09
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:25
-
10:15
-
10:11