Бушманов: исход матча «Спартак» — «Динамо» может определить очень многое для команд в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 8 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Дерби «Спартак» – «Динамо» всегда вызывает повышенный интерес у зрителя и повышенный настрой у футболистов. Обе команды сейчас не в лучшей форме. У «Спартака» серия без побед, а «Динамо» вылетело из Кубка России. Это должно добавить интереса и настроя командам. Матч будет очень напряжённый. А его итог может определить для команд очень многое в концовке чемпионата. Если «Спартаку» удастся победить, они могут переломить ситуацию и снова выйти на позитивный настрой. Это добавит сил на концовку чемпионата. У «Динамо» ситуация примерно такая же.

Как правило, в таких матчах шансы 50 на 50. Наверное, у «Спартака» они чуть больше, потому что команда играет на своём поле», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.