Семак прокомментировал новость, что «Зенит» отозвал Ренана из молодёжной сборной Бразилии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что клуб отозвал защитника Роберта Ренана из молодёжной сборной Бразилии.

«Клуб подготовил и отправил письмо с просьбой его оставить в связи с тем, что у нас чемпионат в разгаре. Мы надеемся на понимание и сотрудничество с руководством сборной, что мы решим вопрос в положительную для нас сторону. Сам игрок понимает, насколько важно ему сейчас быть с нами. Есть определённое понимание и у тренерского штаба сборной, и я не думаю, что в этом вопросе будут какие-то сложности. Тем не менее в данный момент этот вопрос находится в стадии проработки», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт сине-бело-голубых.