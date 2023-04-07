Семак прокомментировал новость, что «Зенит» отозвал Ренана из молодёжной сборной Бразилии
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что клуб отозвал защитника Роберта Ренана из молодёжной сборной Бразилии.
«Клуб подготовил и отправил письмо с просьбой его оставить в связи с тем, что у нас чемпионат в разгаре. Мы надеемся на понимание и сотрудничество с руководством сборной, что мы решим вопрос в положительную для нас сторону. Сам игрок понимает, насколько важно ему сейчас быть с нами. Есть определённое понимание и у тренерского штаба сборной, и я не думаю, что в этом вопросе будут какие-то сложности. Тем не менее в данный момент этот вопрос находится в стадии проработки», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт сине-бело-голубых.
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