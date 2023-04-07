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Семак отреагировал на слова Малкома о возможном уходе из «Зенита»

Семак отреагировал на слова Малкома о возможном уходе из «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова бразильского нападающего Малкома, который заявил, что раздумывает об уходе из клуба.

«Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы, — мы будем только радоваться за них и переживать. Мы прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде и в сильном чемпионате. Мы можем только порадоваться, если будет действительно интересное предложение для Малкома или для других наших игроков от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. В этом нет ничего странного», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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