Энцо Фернандес: АПЛ — очень жёсткая лига. Мне потребуется время на адаптацию

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес рассказал о процессе своей адаптации в английской Премьер-лиге, заявив, что английский чемпионат гораздо более жёсткий, чем португальский, в котором аргентинец играл раньше.

«АПЛ — очень жёсткая лига. Я перешёл из португальского чемпионата, где ты больше играешь с мячом. Здесь игра больше сосредоточена на скорости и физической силе, поэтому я адаптируюсь к ней постепенно. Я понимаю, что это займёт какое-то время, но меня поддерживают мои товарищи по команде и тренерский штаб, так что адаптация пройдёт быстрее», — приводит слова Фернандеса пресс-служба «Челси».

Фернандес сыграл за «Челси» 11 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя результативными передачами.

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